Foo Fighters, de rockband die tijdens de show ter ere van de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden optrad, heeft zijn politieke mening de afgelopen tijd niet onder stoelen of banken gestoken. Drummer Taylor Hawkins vertelt in gesprek met NU.nl dat hij zich niet laat tegenhouden door fans die het niet met hun standpunt eens zijn.

Hawkins zegt trots te zijn op het bescheiden aandeel van de band in het einde van Donald Trumps tijd als president. "Ik vond het heerlijk om onderdeel te zijn van de show die Trump uit het Witte Huis schopte. Het zijn zware tijden in Amerika en Trump is het slechtste wat ons kon overkomen."

"De helft van onze fans zal het hier niet mee eens zijn. Dat is prima, want we wonen allemaal in Amerika. Ik ben in ieder geval blij dat die lafaard weg is. We moeten nog zien hoe Biden het gaat doen, want uiteindelijk is politiek ook gewoon showbizz. Dat bedoel ik niet respectloos, maar het is wat het is."

Het presidentschap van Trump heeft Hawkins anders laten kijken naar het werk van eerdere presidenten. "Ik kijk nu zelfs met andere ogen naar George W. Bush. Ik was het niet vaak met hem eens en hij heeft zeker fouten gemaakt, maar ik geloof wel dat hij deed wat in zijn hoofd het beste was voor het Amerikaanse volk. Die intentie is al meer dan ik in de afgelopen vier jaar gezien heb en dat is natuurlijk fucked up."

'Waiting On A War is een van onze beste nummers'

Frontman Dave Grohl schreef het nieuwe nummer Waiting On A War, afkomstig van hun tiende plaat Medicine At Midnight, over de politieke onrust in de wereld. Zijn elfjarige dochter Harper vroeg aan de zanger of er oorlog zou komen. Dat bracht Grohl terug naar zijn eigen jeugd tijdens de Koude Oorlog, toen hij ook voor oorlog vreesde.

Volgens Hawkins behoort Waiting On A War tot de tien beste liedjes die Grohl ooit heeft geschreven. "In de tekst snijdt hij iets aan wat iedereen weet, maar niemand echt benoemt. We wachten ons hele leven op oorlog. Alleen in Zwitserland snappen ze niet waar dit nummer over gaat", lacht de drummer.

"Het mooie maar tegelijkertijd verdrietige van dit nummer is dat het in elke periode geschreven had kunnen worden. Elke generatie leeft met de angst voor oorlog, of het nu de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog of na 9/11 is. Hij heeft dat opgeschreven met een jeugdige naïviteit, niet vanuit het perspectief van een volwassen man die de wereld heeft gezien. Hij is teruggegaan naar hoe hij zich hier vroeger zelf over voelde. Ik wil niet zeggen dat hij een genie is, maar een slimme gast is het zeker."

Waiting On A War is te vinden op het album Medicine At Midnight, dat op vrijdag 5 februari verschijnt.