Celeste, die als de grote muzikale belofte van 2020 gold, zag haar plannen voor dat jaar in rook opgaan door de coronacrisis. De Britse soulzangeres vertelt in gesprek met NU.nl dat de extra tijd die ze kreeg om haar album af te ronden ervoor zorgde dat ze weer de controle over haar eigen muziek kreeg.

De 26-jarige artieste werd begin vorig jaar getipt door de belangrijkste autoriteiten op het gebied van muziek en haar single Stop This Flame werd een hit. In februari had ze het grootste deel van haar debuutplaat af en in maart zou ze er de laatste hand aan leggen in de studio, maar het coronavirus stak daar een stokje voor.

"Die maanden waarin ik thuis kwam te zitten, zijn uiteindelijk heel waardevol voor mij geweest bij het maken van het album", vertelt Celeste Waite, zoals de zangeres voluit heet. "Ik ben aan de slag gegaan met een aantal liedjes die op de achtergrond waren geraakt. Ik had meer tijd om stil te staan bij wat ik echt wilde zeggen."

Een van die nummers is het langzaam opbouwende, soulvolle Not Your Muse, waar haar vrijdag verschenen debuutalbum uiteindelijk naar werd vernoemd. "Het staat voor het zelfvertrouwen dat ik terugvond bij het maken van de plaat. Ik raakte weer overtuigd van mijn eigen krachten en durfde de verantwoordelijkheid voor mijn eigen muziek weer te nemen. Ik wil muziek maken zonder te veel rekening te hoeven houden met hoe andere mensen vinden dat ik moet klinken."

Onvruchtbare samenwerkingen en een onervaren band

Celeste legt uit dat er regelmatig studiosessies voor haar werden geboekt met schrijvers en producers met wie het op muzikaal vlak niet klikte. "Met hen kon ik niet de muziek maken die ik graag wilde maken. Ik moest me uit dat patroon zien te bevrijden. Dat is me in het afgelopen jaar gelukt, doordat ik de tijd had."

De zangeres wilde het liefst de studio induiken met haar bandleden, die nog niet erg ervaren waren met het opnemen van een album. Haar omgeving raadde dit af. Door haar drukke schema en sessies met andere schrijvers bleef er in haar agenda ook weinig ruimte voor studiotijd met haar band over.

“Ik wilde graag bewijzen dat ik het best met mijn band kon werken, maar doordat we beperkt de tijd hadden, kwam er te veel druk op te liggen. Ik raakte overweldigd, waardoor er niets productiefs uit die sessies kwam.”

"Ik wilde graag bewijzen dat ik het best met mijn band kon werken, maar doordat we beperkt de tijd hadden, kwam er te veel druk op te liggen. Ik raakte overweldigd, waardoor er niets productiefs uit die sessies kwam. In het afgelopen jaar had ik door de coronacrisis geen andere optie dan met mijn band werken. Ik kon de druk laten varen en liet me niet meer van mijn stuk brengen."

In september mochten ze na maanden wachten weer de studio in, waar ze door andere boekingen van de ruimte en een dreigende lockdown slechts twee weken de tijd hadden. "We hebben echt als gekken gewerkt, maar het was het meer dan waard."

'Sound nog niet geperfectioneerd'

Celeste legt uit dat er bloed, zweet en tranen zitten in de gebalanceerde productie van de nummers. "Tonight Tonight is somber en melancholisch van aard en verloor dit een beetje met drums, maar zonder drums was het te langzaam en deprimerend. Op Stop This Flame wilden we de authenticiteit van live instrumenten behouden, maar tegelijk dat grootse geluid neerzetten dat een groot publiek zou kunnen aanspreken. Die balans is soms moeilijk te vinden."

Inmiddels is de Britse al begonnen met het schrijven aan een volgende plaat. "Ik heb al een aantal nummers geschreven die ik wilde bewaren, omdat ik niet genoeg tijd zou hebben ze voor deze plaat uit te werken. Ik weet zelfs al met welk lied ik het volgende album wil beginnen."

"Not Your Muse is het begin van het vinden van mijn stem. Ik heb mijn sound nog niet geperfectioneerd en wil nog veel verder gaan."