Rob Bolland heeft inmiddels kanker in zijn hele lijf. De muziekproducent kreeg in 2017 de diagnose en weet dat hij zal overlijden aan de ziekte. Voor die tijd wil hij niets liever dan nog één album maken, vertelt hij De Telegraaf.

"De laatste weken lig ik vaker en langer in bed met pijnstilling. Die vermoeidheid zie ik meer als een beperking, want ik wil voordat het einde eraan komt nog een enorme laatste wens voor mezelf en mijn dierbaren in vervulling brengen: een afscheidsalbum met Engelstalige nummers."

Rob Bolland werd samen met zijn broer Ferdi wereldberoemd door hun werk onder de naam Bolland & Bolland voor onder andere Status Quo voor wie ze In The Army Now schreven en produceerden. Ook schreven ze voor Falco hits als Jeanny en Rock Me Amadeus.

In 2017 werden kankercellen in Bollands mond gevonden, inmiddels is de ziekte uitgezaaid naar zijn hersenen. "Het heeft ervoor gezorgd dat ik een soort zombie ben geworden. Het waren minstens 35 bestralingen en een reeks chemokuren. Mijn gezicht is kapot bestraald en de pijn voel ik iedere dag."

De vermoeidheid is nu zo erg dat er weinig tijd overblijft om dat laatste album te maken. Toch houdt Bolland hoop. "De teksten van de liedjes hebben allemaal betrekking op mijn leven. Of het zal lukken, hangt af van mijn fysieke omstandigheden. Want de vermoeidheid is momenteel slopend en als gevolg van de operaties aan mijn mond en lip, kan ik minder goed articuleren. Sommige woorden kan ik moeilijk uitspreken."

Bolland: "Ik weet dat ik zal sterven, maar gelukkig is het moment niet bekend. Daarom blijf ik positief in het leven staan. Het heeft ook geen zin nu aan dát moment te denken."