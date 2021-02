Foo Fighters zijn dan wel al 26 jaar een band en toe aan alweer hun tiende album Medicine At Midnight; ze zijn het lang niet altijd over alles eens. Drummer Taylor Hawkins gaat de discussies met frontman Dave Grohl echter niet meer aan, vertelt hij in gesprek met NU.nl. "Het is als ruziën met je vrouw, je verliest altijd."

De nieuwe plaat van Foo Fighters, die al een jaar af is en werd uitgesteld vanwege de coronacrisis, bestaat uit opzwepende, dansbare rocksongs met grootse poprefreinen. Hawkins vertelt dat deze sound uit de koker van Grohl komt, die een heel duidelijk beeld had van hoe Medicine At Midnight moest klinken.

"Het is haast alsof de plaat in tweeën te delen is: er is een dansbaar, groovy deel, en een rockgedeelte. Het zijn relatief korte liedjes waar je vlug in en uit gaat. Queen probeerde al eens iets vergelijkbaars met Hot Space, maar die deden dat niet zo best. En ik mag dat zeggen, want ik ben erelid van de Queen-fanclub", aldus Hawkins.

Hij had zelfs contact met Queen-drummer Roger Taylor over Grohls plannen voor de plaat. "Ik vertelde hem dat we drumloops zouden gebruiken, en hij stelde me gerust, omdat zij dat ook weleens hadden gedaan."

'Dave heeft het tot nu toe altijd bij het rechte eind gehad'

Hawkins heeft al tijden geleden besloten niet meer met Grohl in discussie te gaan over de richting die de band opgaat. "Foo Fighters is echt het voertuig van de gedachten van Dave Grohl. Ik werk nog met andere mensen aan muziek om dingen uit mijn systeem te krijgen, maar voor Dave is dat vooral zijn werk voor Foo Fighters. Ik trek nooit in twijfel wat hij wil doen. Ik wil niet zeggen dat zijn ideeën altijd briljant zijn, maar hij denkt alles goed door. Als je in deze business iets kunt doen wat je altijd al had willen doen, moet je wel een idioot zijn om dat te verpesten."

"We discussiëren niet over hoe we moeten blijven vernieuwen, want het antwoord ligt altijd bij Dave. En tot nu toe heeft hij het altijd bij het rechte einde gehad. We kennen onze echtgenotes nog niet zo lang als we elkaar kennen. Het is als een huwelijk. Wat dat betreft is discussiëren met Dave ook als discussiëren met je vrouw. Het is zinloos, want je verliest altijd op een bepaalde manier."

Hawkins zegt dat het langdurige succes van de band tegelijkertijd mede te danken is aan het feit dat Grohl de mensen die hij mag tevreden wil houden. "Er zijn alleen in de begindagen twee leden weggegaan. Dave omringt zich graag met tevreden, hardwerkende mensen, en dat betaalt zich uit."

Daarnaast is Grohl volgens Hawkins een echte meester als het op marketing aankomt. "Hij is een marketingslet, en dat bedoel ik op een positieve manier. Men vraagt ons vaak wie ons management doet en wie de marketingtrucjes verzint, maar dat is allemaal de creativiteit van Dave."

Dat Hawkins, die normaal ook vocalen verzorgt voor Foo Fighters, ditmaal geen noot op de plaat zingt, vond hij wel even zuur. "Ik baalde even, maar nu ik het resultaat heb gehoord, snap ik het helemaal. Ik heb het volledig geaccepteerd en live zing ik nog wel, dat is voor mij belangrijker."

Hawkins kan dan ook niet wachten om het album van Foo Fighters live te spelen. "Ik zweer je, het wordt fucking bananas als we het podium weer op mogen."