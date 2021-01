In de muziekwereld zijn 2.300 professionals gesteund met geld uit het Investeringsfonds Muziek van Buma/Stemra en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Onder componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers werd 2,5 miljoen euro verdeeld, aldus Robbert Baruch van Buma/Stemra.

Van de 30.000 aangesloten leden bij de organisatie die opkomt voor vergoedingen voor makers van muziek, kwamen naar schatting drieduizend muziekmakers in aanmerking voor geld uit het fonds, gezien de opgestelde criteria.

"Uiteindelijk hebben we zo'n 650 aanvragen kunnen honoreren, waarmee door verschillende samenwerkingen zo'n 2.300 mensen zijn bereikt", zegt Baruch. Daarvoor werd niet alleen aanspraak gemaakt op het geld van OCW, maar ook uit het in maart opgezette noodfonds van Buma/Stemra.

Om in aanmerking te komen, moest aan een aantal eisen, waaronder een inkomenscriterium, worden voldaan. Ook moest een plan gemaakt worden waardoor met 15.000 tot 30.000 euro nieuwe muziek kan ontstaan.

"Zo organiseren uitgevers writing camps, waar wel twintig tot dertig mensen kunnen verschijnen, waardoor uiteindelijk nieuwe muziek wordt geschreven", legt Baruch uit.

De bedragen worden sinds 7 januari overgemaakt, waardoor "we in principe vanaf nu al nieuwe muziek kunnen verwachten", zegt Baruch. Hij is blij dat hiermee "financiële ruimte is gecreëerd om te schrijven". De professionals hebben tot het einde van het jaar om de steun in te zetten voor hun projecten.