Billie Eilish vond het niet makkelijk om een eerste versie van Billie Eilish: The World's a Little Blurry, te bekijken. In gesprek met Vanity Fair vertelt de zangeres dat ze verbaasd was over hoe persoonlijk de documentaire over haar leven geworden is.

"Het gaat echt over mijn leven en over mij op een manier die ik niet had verwacht. Het was zwaar om dit te herbeleven", vertelt Eilish over de eerste keer dat ze de beelden zag. "Ik ging door een hel in bepaalde periodes en ik had niet door dat anderen dit konden zien."

De negentienjarige zangeres vindt het bijzonder dat er beelden zijn waarop haar emoties duidelijk te zien zijn. "Het leek me indrukwekkend om bepaalde delen van je leven opnieuw te beleven vanuit een ander perspectief en dat kon ik nu doen."

De documentaire, geregisseerd door R.J. Cutler verschijnt op 26 februari via Apple TV. De zangeres brengt naar verwachting dit jaar ook een nieuw album uit, waarvan de single Therefore I Am al verscheen.

Eilish, die in 2019 haar debuutalbum uitbracht waar ze meerdere Grammy's voor won, zegt dat haar nieuwe muziek precies is zoals ze het wilde. "Er is geen enkel nummer, of ook maar een deel van een nummer, waarvan ik had gewild dat het anders klonk." Wanneer de plaat moet verschijnen, is nog niet bekend.