Sheila E. is bezig met een film over haar samenwerking met Prince, de in 2016 overleden poplegende. Dat maakte de 63-jarige percussionist bekend op Facebook.

Het project, getiteld Girl Meets Boy, komt volgens E. (volledige naam Escovedo) binnenkort uit.

Escovedo ontmoette Prince voor het eerst tijdens een concert eind jaren zeventig. Ze was onder meer betrokken bij de opnamesessies van Purple Rain, een van de bekendste nummers van Prince.

Later mocht Sheila E. met haar band het voorprogramma verzorgen van de gelijknamige tournee. Er ontstond een bijzondere relatie tussen de twee, waarover de film ook zal gaan. De Amerikaanse bleef tot zijn dood met Prince bevriend.

Sheila E. heeft verder nog weinig details prijsgegeven over Girl Meets Boy. "Hou het in de gaten", schrijft ze.