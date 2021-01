Jon Bon Jovi (58), die met zijn band Bon Jovi in 1986 een wereldhit scoorde met Livin' on a Prayer, had van tevoren niet verwacht dat het nummer zo'n succes zou worden. In gesprek met The Guardian vertelt de zanger dat hij het eigenlijk niet eens aan een album wilde toevoegen.

"Niemand had kunnen voorspellen dat het zo'n hit zou worden", vertelt de zanger.

"We schreven het op een dag waarop we allemaal zonder ideeën zaten. We kletsten een beetje met elkaar en toen ontstond het. Ik weet nog dat ik na het schrijven tegen Richie (Sambora, voormalig gitarist van de band, red.) zei: ja, het is wel oké. Misschien moeten we het bewaren voor een filmsoundtrack of zo."

Zijn collega dacht daar heel anders over. "'Je bent een idioot, dit is enorm goed'. Ik antwoorde daarop: ik heb geen idee waar dit heengaat. Maar op dat moment zat de baslijn er nog niet in, dus het leek meer op een liedje van The Clash."

Livin' on a Prayer stond meerdere weken op de eerste positie in de Amerikaanse Billboard-hitlijst. In Nederland bereikte het een tweede plek in de Top 40.

"Ik ben blij dat mijn naam eronder staat", aldus Bon Jovi. "We hebben er een aantal huizen van kunnen kopen."