Birdy heeft na een pauze van vijf jaar weer een nieuw album aangekondigd. De zangeres brengt op 30 april haar vierde plaat Young Heart uit, laat ze vrijdag weten via Instagram.

"Het is een lang proces geweest om dit album tot leven te wekken", schrijft de zangeres, geboren als Jasmine van de Bogaerde, op sociale media. "Het is zeker mijn favoriete album tot nu toe en ik heb mijn hele ziel en zaligheid in het maken ervan gestopt."

Birdy bracht vrijdag ook de eerste single uit, die de titel Surrender draagt. Young Heart is de opvolger van Beautiful Lies, dat in het voorjaar van 2016 verscheen. Vorig jaar keerde ze al voorzichtig terug met de EP Piano Sketches, die enkel pianoballads bevat.

De 24-jarige singer-songwriter brak in 2011 op veertienjarige leeftijd door met haar covers van nummers als Skinny Love en People Help The People. Daarna had ze ook succes met haar eigen nummers als Wings, Keeping Your Head Up en Not About Angels.