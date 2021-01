De organisatoren achter Glastonbury onderzoeken of er aan het einde van de zomer alsnog een evenement georganiseerd kan worden. Festivalbaas Michael Eavis mikt op een kleinschalig evenement in september, vertelde hij op de Britse radiozender LBC.

"Ik zou graag iets in september willen doen, iets kleins rond het jubileum op 18 september", aldus Eavis, die daarvoor ook grote acts zou willen vragen. Hij wilde niet verder op de zaken vooruitlopen. "Ik moet eerst gerustgesteld worden."

Op 18 september 2021 is het 51 jaar geleden dat de eerste editie van Glastonbury plaatsvond. In de tussentijd groeide het festival uit tot een van de grootste en populairste muziekevenementen ter wereld. In 2019 werd de 36e en voorlopig laatste editie gehouden.

Donderdag werd bekend dat Glastonbury voor het tweede jaar op rij niet kan doorgaan. Het festival, dat voor eind juni gepland stond, komt gezien de huidige ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk te vroeg. Paul McCartney, Taylor Swift en Kendrick Lamar waren geboekt als headliners.