Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Rosalía & Billie Eilish - Lo Vas A Olvidar

Billie Eilish en Rosalía hebben eindelijk hun langverwachte samenwerking uitgebracht. Berichten over een duet van de twee zangeressen deden al langer de ronde. Eilish vertelt in gesprek met Zane Lowe dat het idee voor Lo Vas A Olvidar al aan het begin van 2019 ontstond. Haar Spaanse duetpartner, bekend van hits als Malamente en Con Altura, wilde het nummer in het Engels zingen, maar daar stak Eilish een stokje voor. Het nummer is nu grotendeels in het Spaans gezongen, met enkele zinnen in het Engels, die Eilish en haar broer Finneas met hulp van hun ouders schreven. Het lied maakt deel uit van de soundtrack van de serie Euphoria.

Silk City & Ellie Goulding - New Love

Ellie Goulding heeft voor een nieuw nummer de handen ineengeslagen met producers Diplo en Mark Ronson. Zij vormen samen het duo Silk City, dat al eerder de hit Electricity scoorde, samen met Dua Lipa. Het nummer met Goulding heet New Love en de Britse popster schrijft op Instagram dat ze er lang aan gewerkt hebben. De zangeres, bekend van hits als Love Me Like You Do, Lights en Burn, bracht zelf afgelopen zomer nog haar haar vierde album Brightest Blue uit.

Josylvio & Sam J'taime - Leugens

Leugens staat op Abu Omar, de nieuwe plaat van Josylvio die deze week is verschenen. In de aanloop naar de release van zijn album bracht de rapper in november al de single Het Leven Is Een Trip uit, een samenwerking met collega-rapper Lijpe. Leugens is een samenwerking met Sam J'taime, die in september bij Josylvio's platenlabel Hella Cash tekende. De twee rappers kennen elkaar al sinds hun middelbareschooltijd, toen ze regelmatig samen rapten. Sam J'taime beloofde nadat hij bij Josylvio's label tekende al dat er nieuwe muziek van het duo zou komen, die er met Leugens nu dus is.

Jason Derulo & Adam Levine - Lifestyle

Beide artiesten hebben al even geen nieuw album uitgebracht, maar Jason Derulo en Adam Levine blijven actief in de muziekstudio. De zangers besloten de handen ineen te slaan en gaven deze week op sociale media al een klein voorproefje van hun samenwerking. "Welcome to the new era", aldus Derulo, die er hiermee op lijkt te hinten dat hij een nieuwe muzikale weg inslaat. Lifestyle klinkt desondanks vertrouwd: een luchtige track die ongetwijfeld grijsgedraaid gaat worden op de radio.

Royal Blood - Typhoons

Het Britse duo Royal Blood, bestaande uit Mike Kerr en Ben Thatcher, brengt vrijdag de tweede single van hun aankomende derde album uit. Typhoons is de titeltrack van hun nieuwe plaat, die 30 april in de winkels ligt. Op Typhoons laat Royal Blood een opgefrist geluid horen. "Bij toeval ontdekten we die sound", aldus frontman Kerr. "Dat wakkerde de creativiteit voor het nieuwe album aan. Op papier zou het eruitzien als een kleine aanpassing, maar het klinkt heel fris."

