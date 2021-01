In de cultuursector wordt gematigd positief gereageerd op het garantiefonds van 300 miljoen euro dat door het kabinet wordt uitgetrokken. Voor de extra steun is men dankbaar, maar de ingangsdatum van 1 juli levert ook verontwaardiging op.

Het fonds moet ervoor zorgen dat festivalorganisatoren de kans krijgen om met voorbereidingen te beginnen, zonder het risico alles kwijt te raken in het geval dat het evenement geannuleerd moet worden. Als de festivalzomer wederom in het water valt, draait de overheid op voor gemaakte kosten. Dit geldt alleen voor evenementen die vanaf 1 juli worden georganiseerd.

In de cultuursector wijst men er echter op dat de festivalzomer in Nederland al in april begint. Jan Zoet, voorzitter van de taskforce van de cultuursector, zegt blij te zijn met het extra geld, maar is niet blij met de ingangsdatum. "Veel festivals, zoals Pinkpop en Paaspop, vallen buiten die regeling en hebben hierdoor niets om op terug te vallen. Daar willen we het kabinet op wijzen."

Volgens hem is het bedrag van 300 miljoen ook niet voldoende. Eerder vroeg de taskforce om minstens 500 miljoen. "We verwachten dat er meer gaat komen, want hiermee redden we het simpelweg niet. We zijn blij met de erkenning van het probleem, maar er moet meer komen."

Een woordvoerder van MOJO, de organisator van onder andere Lowlands en Down The Rabbit Hole, is blij met het nieuws. Hij noemt het een grote opluchting. "De exacte details moeten we afwachten, maar we kunnen nu eindelijk van start met de echte organisatie van de festivals", vertelt hij. Er liggen al veel plannen voor beide festivals, maar nu kunnen er ook daadwerkelijk kosten worden gemaakt. "Voor ons is er nu voldoende zekerheid om te gaan werken. Zodra er op de noodknop wordt gedrukt, wordt een deel van de kosten vergoed. Dat is heel prettig."