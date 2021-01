Armin van Buuren heeft donderdagavond in de duizendste aflevering van zijn radioprogramma A State of Trance aangekondigd dat er in september een tweedaags festival wordt georganiseerd. De twee speciale shows in de Utrechtse Jaarbeurs vinden plaats vanwege het jubileum van de radioshow.

Het weekend begint op vrijdag 3 september met een eerbetoon aan twintig jaar A State of Trance, waarbij Van Buuren met enkele gasten zal optreden.



De tweede show op zaterdag 4 september is in lijn met vorige edities van het festival en zal ook een vooruitblik geven op de toekomst van A State of Trance.

Het thema van de show wordt Turn the World into a Dancefloor. Fans die zich registreren via de website van het evenement, kunnen vanaf 28 januari om 13.00 uur een kaartje kopen. De reguliere kaartverkoop start op 30 januari om 13.00 uur.

Van Buuren begon op 1 juni 2001 met de show, die toen nog Into Trance heette. "Ik werd voor gek verklaard: ik maakte een twee uur durend radioprogramma over één muziekstijl", vertelde de dj woensdag in gesprek met NU.nl. "Nu doet iedereen zoiets en heet het podcast, maar het is natuurlijk gewoon hetzelfde."