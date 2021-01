Het demissionaire kabinet wil bedrijven in de evenementensector tegemoetkomen en een garantiefonds voor evenementen instellen, schrijft de NOS donderdag.

Met dat fonds kunnen organisatoren worden geholpen als de aankomende festivalzomer wederom in het water valt. Mochten evenementen niet doorgaan, dan draait de overheid op voor de gemaakte kosten.

De details van de maatregelen worden donderdagmiddag bekendgemaakt door demissionair ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Wopke Hoekstra (Financiën) en Bas van 't Wout (Economische Zaken). Naar verluidt gaat het om een pakket van zeker 4,5 miljard euro.

Bedrijven in de evenementensector hadden in een brandbrief gezegd uiterlijk begin februari duidelijkheid te willen hebben, omdat ze rond die tijd moeten beginnen met de organisatie van festivals. Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) liet in december al weten dat ze een garantiefonds wil en maakte dat toen ook kenbaar bij minister Hoekstra.

In Duitsland bestaat ook een dergelijk garantiefonds, waarvoor 2,5 miljard euro werd uitgetrokken. Donderdag werd bekend dat het Britse Glastonbury Festival, dat in juni zou plaatsvinden, dit jaar wederom wordt afgelast.