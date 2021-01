Het Britse Glastonbury Festival is voor het tweede jaar op rij afgelast, meldt de festivalorganisatie donderdag. Wegens de COVID-19-pandemie is besloten een streep door het grote festival, dat eind juni zou plaatsvinden, te zetten.

"Het is duidelijk dat het dit jaar niet kan gebeuren", schrijft de organisatie op Twitter. "Het spijt ons dat we jullie moeten teleurstellen."

Ook de vorige editie werd afgelast wegens het coronavirus. Volgens de organisatie hebben 135.000 mensen een aanbetaling gedaan voor een kaartje van 50 pond (zo'n 54 euro). Zij kunnen het ticket volgend jaar gebruiken of het aanbetaalde bedrag terugkrijgen.

"We zijn ervan overtuigd dat we jullie in 2022 wel iets speciaals kunnen laten zien", schrijft de organisatie.

In 2020 zou de vijftigste editie van Glastonbury plaatsvinden. Onder anderen Kendrick Lamar, Dua Lipa en Taylor Swift stonden op de line-up voor eind juni. Paul McCartney was aangekondigd als hoofdact.