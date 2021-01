Bob Dylan wordt door de familie van liedjesschrijver Jacques Levy aangeklaagd voor 7,25 miljoen dollar (zo'n 5,9 miljoen euro) voor het verkopen van de rechten van zijn muziek aan Universal Music. De familie zegt recht te hebben op een deel van de 300 miljoen dollar die Dylan zou hebben gekregen voor de deal.

Levy schreef met Dylan mee aan nummers als Hurricane, Isis en Oh Sister voor het album Desire. In bij de rechtbank ingediende papieren valt te lezen dat de familie van de in 2004 overleden liedjesschrijver heeft geprobeerd de kwestie buiten de rechtbank op te lossen, maar nu geen andere uitweg meer ziet.

Dylan en Levy leerden elkaar in 1974 kennen en schreven samen de liedteksten voor het album Desire, dat door muziekkenners gemengd werd ontvangen.

De advocaat van Dylan zegt tegen muzieksite Pitchfork dat de aanklacht ongegrond is. "De aanklagers hebben alles gekregen wat ze hadden moeten krijgen. We weten dan ook zeker dat wij deze zaak zullen winnen en dat we de familie en haar team verantwoordelijk zullen houden voor het indienen van een ongegronde zaak."

Begin december 2020 bleek dat Dylan een deal met Universal Music heeft gesloten. Het zou om zijn volledige oeuvre van zo'n zeshonderd liedjes gaan.