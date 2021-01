Drake stelt de release van zijn nieuwe album, Certified Lover Boy, voorlopig uit. De 34-jarige rapper liet woensdag op Instagram weten dat hij wil focussen op zijn herstel van een operatie.

"Ik was van plan mijn album deze maand uit te brengen, maar door de operatie en revalidatie is al mijn energie in mijn herstel gaan zitten", liet hij weten in zijn Stories. "Ik ben blij dat ik weer op de been ben, het goed gaat en ik me kan richten op het album, maar CLB komt niet uit in januari. Ik kijk ernaar uit de plaat met jullie te delen in 2021."

De Canadees deelde verder geen details over de ingreep, maar postte in oktober een foto waarop zijn knie in een brace zat. Fans gaan er dan ook vanuit dat hij voor die blessure onder het mes is gegaan.

Certified Lover Boy wordt het zesde studio-album van Drake, en de opvolger van Scorpion uit 2018. Die plaat brak op de dag van de release het streamrecord van Spotify toen Scorpion ruim 132 miljoen keer werd afgespeeld. Het album leverde Drake nummer 1-hits op In My Feelings, God's Plan en Nice For What.