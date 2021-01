De praktijktesten van stuurgroep Fieldlab Evenementen moeten half februari plaatsvinden, maakt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) woensdag bekend in een Kamerbrief. De evenementen zouden eigenlijk in januari plaatsvinden, maar werden vanwege de Britse coronavariant geannuleerd.

"Het kabinet hecht aan het uitvoeren van de praktijktesten in het kader van de Fieldlab Evenementen. Deze praktijktesten maken het mogelijk om op een gecontroleerde wijze te experimenteren met een veilige heropening van (sectoren van) de maatschappij en zij bieden mogelijk perspectief voor veilige en verantwoorde deelname aan toekomstige evenementen", stelt het ministerie in de brief.

Verder wordt in de brief gesproken van het belang van kennis en inzicht verkrijgen en het bieden van perspectief voor de sector.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei woensdag tijdens de persconferentie over de aanscherping van de coronamaatregelen dat de experimenten half februari kunnen plaatsvinden.

Maar het kabinet houdt een slag om de arm. Als het met de besmettingscijfers de verkeerde kant opgaat, zal het kabinet direct overleggen met de initiatiefnemers en andere betrokken autoriteiten.

Fieldlab Evenementen: 'Dit is goed nieuws'

Pieter Lubberts, manager van het programmateam Fieldlab Evenementen, is blij met de aankondiging van het kabinet.

"Dit is goed nieuws. We staan aan de vooravond van de vier eerste praktijktesten en staan bovendien in de startblokken voor de andere events, zowel indoor als outdoor. We verwachten dat we in de tweede helft van februari alle events kunnen houden. Hiermee laten we eens te meer zien dat we als Nederland wereldwijd het voortouw nemen in de evenementenbranche."

Bij de proeven gaat het om twee voetbalwedstrijden, waarbij vijftienhonderd supporters aanwezig mogen zijn, een zakelijk congres en een show van cabaretier Guido Weijers voor vijfhonderd mensen.

Daarnaast is het plan om concerten in de Ziggo Dome en op het terrein van Lowlands in Biddinghuizen te organiseren.