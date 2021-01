Drake is inmiddels ruim 50 miljard keer gestreamd op Spotify en daarmee de best beluisterde artiest, meldt de streamingdienst dinsdag volgens Variety. Spotify bevestigt dit nieuws nadat de rapper dit afgelopen weekend al op zijn sociale media deelde.

Eerder werd Drake al uitgeroepen tot de artiest die tussen de jaren 2010 en 2019 de meeste streams behaalde. De teller bleef toen nog steken op 28 miljard, inmiddels is dit bijna verdubbeld.

Zijn nummer God's Plan uit 2018 is uit zijn oeuvre het meest afgespeeld met ruim 1,6 miljard streams.

De artiest brengt binnenkort zijn nieuwe album Certified Lover Boy uit, de opvolger van Scorpion uit 2018. Scorpion werd in de eerste dag na zijn release ruim 132 keer miljoen gedraaid door Spotify-gebruikers, wederom een record.

De 34-jarige Amerikaan brak in 2009 door met zijn singles Best I Ever Had en Every Girl. Hij scoorde grote hits met liedjes als Hotline Bling en One Dance.