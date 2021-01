Ferry Doedens brengt woensdag de single Gevallen uit. Hierin zingt de acteur en zanger over de roerige periode die hij het afgelopen jaar doormaakte.

"Een van mijn grootste passies is zingen', vertelt Doedens dinsdag aan het AD. De acteur werd bekend door zijn deelname aan Idols in 2007 en bracht daarna ook meerdere singles uit.

"Ik heb een roerige periode achter de rug, er is echt genoeg gebeurd het afgelopen jaar. In Gevallen zing ik over dat ik niet lekker in mijn vel heb gezeten. Het was vrij intens, een soort rollercoaster."

De acteur heeft Goede Tijden, Slechte Tijden het afgelopen jaar noodgedwongen na tien jaar moeten verlaten, wegens "een situatie die voor alle partijen een lastige werkrelatie tot gevolg had". Doedens had de coronaregels overtreden.

Eind 2020 kwam Doedens opnieuw in het nieuws omdat er expliciete beelden van hem waren uitgelekt. Later bleek dat hij het materiaal zelf had gedeeld via de betaalsite OnlyFans. Kort daarop werd duidelijk dat zijn management met hem had gebroken.

"Ik voelde me verloren, dat ik hard ben gevallen", zegt Doedens. "Ik wil een positieve wending aan het verhaal geven. Er is zoveel gezegd en gedaan, maar ik wil laten zien dat ik méér ben dan OnlyFans."

De acteur en zanger maakte zijn nieuwe single met producers en singer-songwriters Jeroen Russchen en Robert Vredeveld. Hij is van plan om nog meer nieuwe muziek te maken en uit te brengen.