Armin van Buuren, die donderdag de duizendste aflevering van zijn wekelijkse radioprogramma A State of Trance maakt, had voor de eerste uitzending nooit gedacht dat radio maken zo'n grote rol zou spelen in zijn leven.

Fan van radioprogramma's was hij van jongs af aan al, vertelt de dj en muziekproducent aan NU.nl. "Als kind had ik al een fascinatie voor radio. Ik was te jong om dance te beleven in legendarische clubs als de Roxy en de IT, die beleving had ik via de radio."

Op 1 juni 2001 begon hij met zijn eigen show, die toen nog Into Trance heette. "Ik werd voor gek verklaard: ik maakte een twee uur durend radioprogramma over één muziekstijl. Nu doet iedereen zoiets en heet het podcast, maar het is natuurlijk gewoon hetzelfde."

Omdat hij in die tijd ook een compilatiealbum met de naam A State of Trance uitbracht, vroeg Van Buuren of hij de naam van zijn radioprogramma mocht wijzigen. Dat mocht. "Vervolgens ging een aantal jongens uit Groningen mijn show illegaal streamen. Streamen? Dat zei me helemaal niks. Ik dacht dat je een radioshow alleen maar in de ether of via de kabel kon maken."

Van Buuren werd ook lid van een ASOT-community (afkorting van A State of Trance, red.) die te vinden was op de chatdienst ICQ. "Ik logde daar elke week in tijdens de show en dan kon ik chatten met luisteraars uit de hele wereld. Toen ik een keer een nieuw nummer draaide waarvan ik wist dat het nog nergens anders te horen was geweest en ik twee dagen later in Nieuw-Zeeland in een zaal stond waar mensen met spandoeken om dat nummer vroegen, begon pas te dagen hoe groot de show was geworden."

'Radio was manier om mijn evangelie te verspreiden'

Sinds die tijd gebruikt Van Buuren A State of Trance als een manier om met zijn fans in contact te blijven. "Doordat zij meeluisterden en hun mening gaven, kon ik de shows waar ik moest draaien veel beter voorbereiden. Radio was zeker in die tijd een manier om mijn evangelie te verspreiden over de wereld."

Na 184 afleveringen hield A State of Trance op bij ID&T Radio, waar Van Buuren begonnen was, en werd het programma overgenomen door een Engels bedrijf. Vanaf dat moment ging de dj het in het Engels presenteren, wat tot teleurstelling bij sommige internationale fans leidde. "Die vonden het juist leuk om mij in het Nederlands te horen praten."

In al die jaren heeft Van Buuren heus weleens op het punt gestaan om ermee te stoppen. "Ik heb overwogen om er na vijfhonderd afleveringen een punt achter te zetten, maar de pest was dat trance toen net op z'n hoogtepunt was, dus dat voelde niet als een goed moment. Maar ik heb er nog steeds veel plezier in en uiteindelijk is er nog geen week geweest dat ik niet heb gedacht: die ene track was toch wel heel vet."

in de aanloop naar de duizendste aflevering presenteert Van Buuren samen met Ruben de Ronde en Ferry Corsten de A State of Trance Top 1000-stream. De top vijftig is donderdag vanaf 17.00 uur te horen via de YouTube- en Twitch-kanalen van A State Of Trance en zaterdag van 1.00 tot 3.00 uur op Qmusic.