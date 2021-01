Kensington heeft een streep door zijn Europese tournee gezet, zo laat de band dinsdag op Instagram weten. De aftrap van de tour zou op 20 maart in Leuven plaatsvinden.

"Omdat COVID-19 helaas nog steeds zeer aanwezig is over de hele wereld, zijn we genoodzaakt onze Europese tour officieel te annuleren. Weer uitstellen is te moeilijk geworden en we willen iedereen een duidelijk bericht sturen", schrijft de rockband.

"Het is simpelweg niet mogelijk om op dit moment iets ingewikkelds als een Europese tour te (her)plannen. Het is balen, maar we denken dat dit op dit moment de beste en enige mogelijke beslissing is."

Tot begin april had Kensington elf concerten in negen verschillende landen in de planning staan.

De terugbetaling van kaartjes verloopt via de ticketverkoper.