Han Peekel komt begin februari met een nieuw album, zo heeft artiestenbureau BME Bookings maandag bevestigd. Het vierde album van de oud-NPO-coryfee en Wordt Vervolgd-presentator heet Oude Plaat.

De single Charlotte, die vertelt over liefde in tijden van corona, is afgelopen weekend op YouTube gelanceerd.

Het album wordt zowel via digitale kanalen als op cd gelanceerd. Het is nog niet duidelijk of Peekel ook promotie gaat doen voor de lancering. "De coronacrisis maakt het niet gemakkelijk", laat een woordvoerder weten. "Han is 73, dus hij valt in de risicogroep. Maar het album is klaar en hij is er erg trots op en wil de muziek graag met de wereld delen."

Peekel werd in de jaren tachtig en negentig bekend als presentator van het AVRO-programma Wordt Vervolgd, waarin kinderen imitaties van Donald Duck, Woody Woodpecker en Road Runner deden.

Daarnaast maakte de Rotterdammer diverse platen met Nederlandstalige chansons en werkte hij als dj en documentairemaker. Eind jaren zeventig ontving hij een Edison voor zijn betekenisvolle programma's. Ook schreef hij boeken over kleinkunst, Theater Carré en Louis Davids.