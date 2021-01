Nu de coronatestevenementen door de overheid op de langebaan zijn geschoven, wil ID&T meer energie stoppen in het verder opschalen van sneltesten. Dat laat CEO Ritty van Straalen maandag desgevraagd aan NU.nl weten.

"Door de onzekerheid rondom Fieldlab Evenementen (de organisatie die namens de evenementenbranche werkt aan een achttal testevenementen, red.) denken we dat we beter onze energie in het verder opschalen van sneltesten kunnen stoppen. Dat in combinatie met het verhogen van de vaccinatiegraad kan ervoor zorgen dat de branche weer veilig evenementen kan organiseren", zegt Van Straalen.

ID&T zou meewerken aan twee concerten in de Ziggo Dome en twee evenementen op het festivalterrein in Biddinghuizen, waar ook Lowlands en Defqon georganiseerd worden.

"Goed doordachte pilotevents waarmee kan worden aangetoond dat op een veilige en verantwoorde manier wél evenementen georganiseerd kunnen worden", aldus van Straalen.

ID&T zou nog steeds willen meedenken over testevenementen

Dat ID&T zich nu vooral wil richten op het sneltesten, zou niet betekenen dat het bedrijf zich helemaal terugtrekt uit de organisatie van de testevenementen, laat een woordvoerder van Fieldlab aan NU.nl weten.

"We zijn nog steeds met Mojo en ID&T bezig met de organisatie van evenementen in de Ziggo Dome en op het terrein van Lowlands en Defqon. Voor ons is het ook een teleurstelling dat de beslissing over het doorgaan van pilotevents steeds weer wordt uitgesteld, zeker ook omdat we in de overtuiging zijn dat deze veilig kunnen plaatsvinden. Wij kijken straks bij onze onderzoeken naar acht bouwstenen waarvan de bouwsteen 'sneltesten' er één is, maar niet de enige."

Van Straalen laat weten dat zowel de marktpartijen als de overheid veel geld en energie in het initiatief hebben gestoken.

"Fieldlab zou de broodnodige inzichten moeten verschaffen om de branche perspectief te geven over hoe en wanneer evenementen weer mogelijk kunnen worden gemaakt. Iets waar de hele evenementenbranche, met een omzet van 7,4 miljard en 100.000 arbeidsplaatsen, al bijna een jaar naar uitkijkt."

'Evenementen in de zomer komen verder in gevaar'

Tevens laat Van Straalen weten dat minister-president Mark Rutte eerder harde toezeggingen heeft gedaan over het doorgaan van de testevenementen.

"Met het uitstellen van de pilotevents komen de evenementen die deze zomer zouden plaatsvinden automatisch nog verder in gevaar, want - en zo redeneert de overheid - er hebben geen testevents plaatsgevonden en dus zijn er geen data beschikbaar. Dat heet een catch22 en zo kom je natuurlijk nergens."

Dat de Britse coronavariant een belangrijke factor is in het besluit van de overheid begrijpt Van Straalen, benadrukt hij.

"Maar als je niet ergens begint en niet begint met het opzetten van testevenementen, dan kom je dus ook niet verder. In vele landen om ons heen hebben deze testen wel al succesvol kunnen plaatsvinden en waren de resultaten positief."