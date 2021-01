Phil Spector is op 81-jarige leeftijd overleden, meldt TMZ zondag. De baanbrekende muziekproducer zou zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Ten tijde van zijn overlijden zat Spector een gevangenisstraf van negentien jaar uit voor de moord op actrice Lana Clarkson in 2003. Sinds 2007 stond de muziekproducent meerdere malen terecht voor de moord, totdat hij in 2009 definitief werd veroordeeld.

Spector werd bekend doordat hij de Wall of Sound ontwikkelde. Met die techniek werden nummers geproduceerd met een compleet nieuwe, volle en orkestrale sound.

Sinds de jaren zestig produceerde Spector muziek voor onder anderen The Beatles, Ike & Tina Turner, Leonard Cohen en The Ramones. Mede dankzij de producer werd het Beatles-album Let It Be in 1970 een wereldwijde hit. Hetzelfde geldt voor Unchained Melody van The Righteous Brothers.

Ook Imagine van John Lennon kwam uit de stal van Spector. Voor het album The Concert For Bangla Desh van George Harrison en Ravi Shankar won de producer in 1973 een Grammy. In 1989 werd Spector opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.

In 2009 kwam de documentaire The Agony and the Ecstasy of Phil Spector uit. In 2013 speelde Al Pacino de hoofdrol in de filmbiografie Phil Spector.