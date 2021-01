Er werden zo'n 750.000 gratis kaarten bemachtigd voor de livestream Vrienden van Amstel LIVE! op zaterdagavond, maakten bierbrouwer Amstel en producent Tribe Company zondag bekend. De organisatoren schatten dat er met zo'n 2,3 man per huishouden in totaal 1,7 miljoen mensen naar de show keken.

De 23e editie van het muziekevenement werd dit jaar vanwege de coronamaatregelen uitgezonden vanuit een leeg Rotterdam Ahoy.

"Vlak voor aanvang was het nog even spannend of de livestream het aantal bezoekers aan zou kunnen doordat op het laatste moment nog zo'n 100.000 mensen een ticket wilden bemachtigen", aldus Machiel Hofman van Tribe Company. "De animo bleek veel groter dan vooraf werd gedacht, de capaciteit werd kort voor aanvang daarom nog even flink opgeschroefd. Om half acht stond er al een lange rij voor de virtuele deur. Vanaf 19.30 uur stroomde de grootste online kroeg vol met vijfhonderd mensen per seconde."

Onder andere Armin van Buuren, Suzan & Freek, Guus Meeuwis, André Hazes, Snelle, Thomas Acda, Paul de Munnik, Willeke Alberti, Typhoon, Maan en Paul de Leeuw traden op tijdens de twee uur durende livestream.

Normaliter vinden er per editie zo'n tien shows plaats, met in totaal 150.000 bezoekers. "We brengen het nu in de kleinste vorm ooit, maar bereiken wel het grootste publiek ooit", vertelde gastheer Simon Keizer eerder deze week in gesprek met NU.nl. Op dat moment waren er al zo'n 300.000 kaarten vergeven.

De tickets voor het evenement waren dit jaar gratis verkrijgbaar. Kaartjes die begin 2020 werden gekocht voor de editie van dit jaar zijn geldig voor de shows die in 2022 zullen plaatsvinden.