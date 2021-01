De Amerikaanse zangeres en actrice Olivia Rodrigo heeft opnieuw een streamingrecord behaald. Haar hit drivers license heeft als snelste ooit 100 miljoen streams op Spotify behaald. Dat lukte haar in iets meer dan acht dagen.

Ook heeft Rodrigo haar eerder deze week neergezette record van meeste streams in een etmaal (met uitzondering van kerstliedjes) gebroken. In 24 uur tijd werd het nummer wereldwijd 13,7 miljoen keer beluisterd. Het oude record stond op 6,1 miljoen.

De tot nu toe vrij onbekende Rodrigo, pas zeventien jaar oud, scoort cijfers die zelfs de grootste artiesten nog niet hebben behaald. De onverwachte hitsensatie van dit moment was alleen bekend van haar rol in de Disney+-serie High School Musical: The Musical: The Series.

In de Nederlandse Single Top 100 kwam drivers license vrijdag binnen op de eerste plaats. Ook in de officiële Britse hitlijsten komt het lied nieuw binnen op nummer één. Het is daar het best scorende nummer in ruim vijf jaar tijd. Naar verwachting pakt Rodrigo ook de koppositie in talloze andere landen.