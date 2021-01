Dionne Warwick en Chance the Rapper werken samen aan een nieuwe single, waarvan de opbrengst naar hun liefdadigheidsorganisaties moet gaan. Dat deelt de tachtigjarige zangeres op Twitter.

De single gaat Nothing's Impossible heten. "We gaan ons best doen om wat mooie dingen te doen voor mensen die het hard nodig hebben", vertelt ze in het filmpje. De twee willen de opbrengst schenken aan hun eigen liefdadigheidsorganisaties, SocialWorks (van Chance the Rapper) en Hunger Not Impossible van Warwick.

De samenwerking tussen de rapper en de zangeres volgt na een Twitterconversatie tussen de twee. In december was Warwick verbaasd door de artiestennaam van de 27-jarige Chancelor Bennett, de echte naam van Chance the Rapper.

"Hoi @chancetherapper. Het is overduidelijk dat je een rapper bent, maar waarom heb je dat in je artiestennaam gezet. Ik blijf er maar aan denken", schreef ze.

Chance the Rapper reageerde verrast op de tweet van de artieste. "Ik ben compleet overdonderd dat u weet wie ik ben. Dit is geweldig", antwoordde hij, zonder een verklaring te geven voor zijn artiestennaam.

"Natuurlijk weet ik wie je bent. Jij bent dé rapper. Laten we samen rappen", reageerde Warwick weer, waaruit viel op te maken dat ze openstond voor een samenwerking. "Ik stuur je een bericht."