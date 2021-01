Kelly Clarkson had aanvankelijk moeite om haar weg te vinden in Hollywood. De zangeres, die in 2002 de eerste editie van American Idol won, vond dat veel sterren onaardig waren tegen haar en andere Idol-deelnemers.

"Mensen waren heel onaardig tegen ons, omdat we van een talentenshow kwamen", vertelde Clarkson in haar eigen talkshow The Kelly Clarkson Show.

De 38-jarige zangeres herinnert zich veel gemene en nare aanvaringen met andere sterren. "Het was een afschuwelijke ervaring", zei ze. De eerste drie jaar na haar overwinning voelde ze zich geleefd en onbegrepen. "Ik werd heel bitter."

Niet iedereen was onaardig tegen haar. Zo liet Jennifer Love Hewitt, die Clarkson voor het eerst ontmoette tijdens haar Idol-periode, blijken in The Kelly Clarkson Show. "Ik kwam je tegen tijdens de MTV Awards, of de VMA's of zoiets. Je rende naar me toe en zei dat je voor mij aan het duimen was", blikte ze terug.

Clarkson: 'Kreeg wijze les van Jennifer Love Hewitt'

Clakrson was daardoor enorm gevleid, maar Hewitt gaf haar toen ook een wijze les mee. "Je vertelde me: houd de mensen die je liefhebt dichtbij. Dat zullen maar weinig mensen zijn, maar helaas is deze business heel hard. Verlies degenen die écht van je houden niet uit het oog."

Voor Clarkson was deze aflevering met Hewitt heel speciaal. "Ik keek enorm uit om je te interviewen en te vertellen hoeveel indruk je woorden op mij hebben gemaakt", zei de Texaanse zangeres. "Je hebt me dit lieve advies gegeven in een periode die voor mij heel zwaar was, dus bedankt. Het betekende heel veel."