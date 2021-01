De Nederlandse dj Tony Junior ziet zijn huidige tournee door Taiwan als essentiële reis, zegt hij vrijdag in AD. Hij verruilde Nederland half december vijf weken lang voor Taiwan.

"Ik vertrok net toen de strengere lockdown inging", aldus Tony Junior. "Essentiële reizen mochten nog. Dit is voor mij essentieel, dit is immers mijn werk."

Toen Tony Junior werd gevraagd voor de klus, hoefde hij niet lang te twijfelen. "Het betekende voor mij dat ik eindelijk weer even mijn echte werk kon doen", vertelt de 33-jarige dj. Bovendien hield hij zich naar eigen zeggen aan de voorschriften. Voorafgaand aan de reis ging hij veertien dagen in thuisquarantaine en bij aankomst deed hij dat opnieuw.

"Samen met mijn tourmanager, ook mijn beste vriend, zat ik twee weken in een eenvoudig maar fijn Airbnb-appartement", aldus Tony Junior. "Mijn telefoon was een soort enkelband. De overheid hield ons streng in de gaten en we mochten de drempel niet overkomen."

'Niet moreel onverantwoord'

Tony Junior vindt het niet moreel onverantwoord dat hij middenin een pandemie naar de andere kant van de wereld is afgereisd. "Maar ik ga er zorgvuldig mee om. Ik heb ook op Instagram een foto gezet met daarbij de tekst hoe dankbaar ik ben dat ik dit mag doen en dat ik echt meeleef met de mensen in Nederland", laat hij weten. "Ik wil niet uitstralen dat ik hier een feestje vier en me niets aantrek van corona."

De dj hoopt bovendien dat het niet zijn laatste reis is. Half februari staat nog een uitgebreidere tour door China op de planning.

"Ik weet dat premier Rutte heeft gezegd: ga niet op reis tot en met maart, maar er is een uitzondering voor essentiële reizen", zegt hij. Tony Junior ziet zijn reis als essentieel, omdat het eenmaal onderdeel is van zijn vak. "Ik denk dat als ik het Mark Rutte zou vragen, dat hij dat met me eens zou zijn."