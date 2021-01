Tom Jones komt binnenkort met een nieuw coveralbum, zo maakt het management van de Britse zanger vrijdag bekend. Op het album, dat op 23 april verschijnt, staan nummers van onder anderen Cat Stevens, Bob Dylan en Malvina Reynolds.

Het album Surrounded by Time bevat liedjes die voor Jones zelf veel betekenen en nummers die invloed op zijn carrière hebben gehad. In totaal telt het album elf nummers, waaronder Talking Reality Television Blues (Todd Snider), Mother Earth (Tony Jo White), No Hole In My Head (Malvina Reynolds) en Popstar (Cat Stevens).

Jones nam het album op voordat het coronavirus uitbrak. Hij heeft het tijdens de lockdown in elkaar gezet. Naar eigen zeggen kijkt hij erg uit naar de release in april.

Jones is inmiddels tachtig jaar en scoorde vanaf 1965 verschillende hits. Zo werd hij bekend met nummers als It's not unusual, Delilah, Green, Green Grass of Home en She's a lady.