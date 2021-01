Marianne Faithfull, die in april besmet raakte met het coronavirus, ondervindt nog altijd veel gezondheidsproblemen. De zangeres werd ziek tijdens de opnames van haar 21e album, maar merkt dat haar stem niet meer de oude is en twijfelt of ze haar carrière nog kan voortzetten.

"De bijwerkingen zijn zo vreemd", vertelt de 74-jarige Britse zangeres vrijdag in gesprek met The Guardian. Faithfull lag drie weken in het ziekenhuis. Ze is nog steeds erg moe, heeft last van geheugenproblemen en haar longen zijn nog niet hersteld.

"Het zou een wonder zijn als mijn zangstem weer de oude is. Misschien kan ik nooit meer zingen. Ik zou ontzettend verdrietig zijn als dat zo is, maar aan de andere kant: ik ben 74 jaar."

Faithfull voelt zich "noch vervloekt, noch onoverwinnelijk". "Ik voel me een mens. Maar wat me wel hoop geeft, is dat ik in wonderen geloof. Volgens mijn dokter gaan mijn longen niet meer herstellen. Dat accepteer ik, maar ergens denk ik ook: misschien vindt er toch een mirakel plaats."

De zangeres was ten tijde van haar besmetting bezig met de opnames van She Walks in Beauty, haar 21e studioalbum. De albumrelease is vooralsnog uitgesteld tot april 2021.

Film over zangeres in de maak

Faithfull brak in 1964 door met het nummer As Tears Go By, geschreven door Keith Richards en haar ex-partner Mick Jagger. Ze had diverse hits en was ook werkzaam als liedjesschrijver voor andere bekende artiesten.

In 1994 bracht ze de autobiografie Faithfull uit, waarin ze onder meer schrijft over haar verslavingsverleden. Momenteel is er een verfilming van dit boek in de maak.