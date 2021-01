De Amerikaanse boyband Why Don't We neemt op zijn tweede album The Good Times And The Bad Ones het heft in eigen handen. Het vijftal schreef en produceerde zelf mee aan alle nummers op de plaat en speelt nu ook zelf zijn instrumenten. Toch hebben de leden er totaal geen problemen mee om nog boyband genoemd te worden, vertellen ze in gesprek met NU.nl.

"We hebben helemaal niets tegen de term boyband", maakt Zach Herron duidelijk. "Het feit dat ik in een boyband zit heeft me zelfs weleens geholpen bij het versieren van een meisje", lacht Daniel Seavey. "Als mensen ons vragen of we een boyband zijn, grappen we altijd dat we een 'manband' zijn. Maar zonder grappen, we ontkennen zeker niet dat we een boyband zijn."

"Tegelijkertijd zijn we niet het soort band dat een dansje doet terwijl er een jarentachtigdeuntje op de achtergrond speelt. Daar is natuurlijk ook niets mis mee, maar wij zijn fan van de sound waar we nu zelf naartoe neigen, waarbij we instrumenten kunnen bespelen. Dat is een ander straatje dan de meeste boybands inslaan."

De band heeft het maken van The Good Times And The Bad Ones heel anders ervaren dan het opnemen van hun debuut, dat in 2018 verscheen. "We mochten toen met de beste liedjesschrijvers en producers in Los Angeles samenwerken, wat natuurlijk cool was. We hebben daar veel van geleerd", legt Jonah Marais uit. "Dit keer draaide het creatieve proces van het album echt om ons. Daar hebben we echt groei mee laten zien."

De bandleden geven toe dat ze hierdoor wel anders terugkijken op de eerste plaat en de nieuwe plaat op een bepaalde manier als hun debuut zien. "Het is niet dat we het nu haten, hoor, want het waren onze eerste stappen", verzekert Zach. "Dat album zal altijd bijzonder voor ons blijven. Het blijft ons kindje. Maar de nieuwe plaat is minstens zo speciaal voor ons", aldus Seavey.

'Dat we vertrouwen op elkaars oordeel vind ik fijn aan de band'

Dat alle vijf de leden nu meer betrokken waren bij het schrijven en produceren, zorgde niet per se voor meer meningsverschillen en moeilijke keuzes.

"We vertrouwen echt op elkaars oordeel. Dat is een van de dingen die ik het fijnst vind aan ons als band. Als een van ons een ingeving heeft, dan volgen we dat 95 procent van de tijd. We zijn alle vijf verschillende artiesten en hebben allemaal eigen ideeën over wat werkt voor de band, maar dat gaat altijd goed. Ik vertrouw hen en zij mij", aldus Seavey.

Delen van het album kwamen tot stand toen het vijftal in 2019 op tour was. Ze schreven steeds in verschillende combinaties nummers in de tourbus, hotelkamers en zelfs tijdens vliegreizen. Wie in de juiste stemming was om muziek te maken sloot aan. "Sommige avonden na een optreden ben je kapot en wil je alleen maar slapen en dat was ook prima", aldus Marais.

De tour van de band werd ruw verstoord door de uitbraak van COVID-19, waarmee het maken van het album ook stil kwam te liggen. "We hadden ongeveer de helft van de liedjes af toen de pandemie begon. Een paar maanden lang zaten we met een half album en moesten we wachten tot de lockdown voorbij was voor we verder konden", vertelt Seavey.

'Ik ben de tel kwijt van het aantal coronatesten dat ik heb gedaan'

Herron realiseert zich dat sommige nummers op de plaat er zonder de pandemie niet waren gekomen. "Omdat er een tour gepland stond, hadden we dan meer haast moeten maken en hadden we niet de tijd gehad om nieuwe nummers uit te werken. Het had dus ook wat voordelen."

Marais voegt toe dat de tijd die ze thuis doorbrachten hen ook goed heeft gedaan. "Het contrast was heel groot, maar het gaf ons ook de gelegenheid om met onze naasten te zijn. We konden reflecteren en nadenken over wat we willen doen en wie we willen zijn. Dat is een van de weinige dingen waar we 2020 dankbaar voor kunnen zijn."

Nu is hij echter klaar om het podium weer op te gaan. "Als je er middenin zit neem je het voor lief en verlang je wel naar thuiskomen. Nu kan ik juist echt niet wachten om weer op te kunnen treden."

Hoewel ze verwachten niet tot eind 2021 op tour te kunnen gaan, blijven ze wel bezig met nieuwe muziek maken. De bandleden zeggen nu een ritme gevonden te hebben waarbij ze op een veilige manier muziek kunnen blijven maken. Ze hopen binnen een half jaar meer nieuw materiaal uit te brengen.

Ze moeten er echter wel wat voor over hebben. "Ik ben de tel kwijtgeraakt van het aantal coronatesten dat we hebben moeten doen. Volgens mij hebben we er in de afgelopen vier dagen alleen al vier gedaan", vertelt Corbyn Besson. Herron: "Ik kan bijna zeggen dat ik van die testen geniet. Alsof je gekrabd wordt op een plek waar je jeuk hebt, maar zelf niet bij kunt."