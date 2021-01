Simon Keizer, een van de gastheren van het 'coronaproof' Vrienden Van Amstel LIVE! (VVAL) dat zaterdagavond via een livestream plaatsvindt, verheugt zich er enorm op om weer op te treden met zijn collega's. De Volendammer vertelt in gesprek met NU.nl dat hij er lang naar heeft uitgekeken om weer op het podium van Ahoy te staan.

Het idee voor een andere vorm van Vrienden Van Amstel broeide al een tijdje, vertelt Keizer. "Vanaf de eerste lockdown hebben we met de artiesten onderling via Zoom al veelvuldig contact. Over de gecancelde shows, livestreams, om even wat hoor en wederhoor te hebben met elkaar. We zeiden toen tegen elkaar: 'Als Vrienden van Amstel maar gewoon doorgaat.' We waren dan ook gefrustreerd toen bleek dat dat niet kon."

Toch wilde de groep artiesten, onder wie ook Acda en De Munnik, Typhoon, Maan en Willeke Alberti, de jaarlijkse show alsnog op het podium brengen. Eerst was er sprake van een intiemere versie met minder publiek, maar toen dat ook geen optie bleek is gekozen voor een show in Ahoy met een publiek dat aanwezig is via een gratis te bezoeken livestream.

"Dat is inmiddels nogal uit de hand gelopen, met meer dan 300.000 vergeven tickets. We brengen het nu in de kleinste vorm ooit, maar bereiken wel het grootste publiek ooit", zegt Keizer. "Met een gloednieuwe show met twee gigantische piano's, met op de ene Roel van Velzen en op de ander Paul de Munnik. We gaan geen duetten herhalen."

Nick Schilder en Simon Keizer tijdens Vrienden Van Amstel 2019. Nick Schilder en Simon Keizer tijdens Vrienden Van Amstel 2019. Foto: BrunoPress

'Leukste volwassen schoolreisje dat er bestaat'

De dampende mensenmassa blijft dus uit, maar de zanger denkt alsnog voldoende energie te brengen op het podium. "Het gevoel van 'ha, we mogen weer' heerst enorm. We kunnen onze collega-artiesten weer lijfelijk zien, repeteren veel en hebben het collectieve gevoel: muziek maken, dat is waar het binnen ons leven om draait. Dat opgekropte, ingehouden gevoel mag er nu eindelijk uit en gaan we laten zien."

Normaliter vinden er ruim tien shows plaats in Ahoy, nu is dat één show. Dat neemt het plezier achter de schermen niet weg. "In de voorgaande jaren zaten we twee weken in de VVAL-bubbel, maar de lol proefden we de afgelopen dagen ook wel. We noemen het altijd het leukste volwassen schoolreisje dat er bestaat. Nu is er helaas maar één show, maar daar zijn we al meer dan blij mee."

Ook anders dan anders is dat alle voorbereidingen en optredens binnen de coronarichtlijnen moeten plaatsvinden. "We hebben op zo'n militaire wijze gerepeteerd. We leven in een bubbel: we zijn eerst in een eigengemaakte teststraat getest, vervolgens zitten we samen in één vacuüm."

Maar de artiesten en andere aanwezigen gebruiken wel hun gezonde verstand, houden afstand en lopen rond met mondkapjes. "We zijn blij dat het doorgaat, dus dan wil je je wel aan de regels houden en geen kans lopen dat het wegens een besmetting alsnog afgeblazen wordt", aldus Keizer. "Het wordt nog spannend of de livestream overeind blijft met zoveel ingelogde kijkers, haha."



Vrienden Van Amstel LIVE! start om 20.15 uur. Kaarten voor de livestream zijn hier te verkrijgen.