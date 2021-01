Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Thomas Acda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon - Als Ik Je Weer Zie

Thomas Acda en Paul de Munnik hebben na ruim zeven jaar weer samen nieuwe muziek opgenomen. Het duo dat als Acda en De Munnik vele hits scoorde, riep voor Als Ik Je Weer Zie de hulp van artiesten Maan en Typhoon in. Het gezelschap reisde in november naar Ameland af om daar aan een nummer te werken.

Maan omschrijft Als Ik Je Weer Zie op Instagram als "een liedje over onvoorwaardelijke vriendschap". Haar duetpartners noemt ze "drie legendes, drie mannen waar ik altijd tegen op heb gekeken." Het viertal brengt het nummer zaterdagavond live ten gehore tijdens de digitale editie van Vrienden Van Amstel LIVE!.

Selena Gomez - De Una Vez

De nieuwe single van Selena Gomez is Spaanstalig. De Amerikaanse zangeres, wier vader van Mexicaanse komaf is, vertaalde enkele van haar eerdere singles al eens vanuit het Engels naar het Spaans, maar De Una Vez is geen vertaling van een eerder nummer.

"Dit is het begin van iets wat ik al zo lang wilde ontdekken. Ik hoop dat jullie het net zo mooi vinden als ik", zegt Gomez op Instagram over het nummer. Gomez bracht vorig jaar haar derde soloalbum Rare uit. Aan het einde van de zomer verscheen de single Ice Cream, een samenwerking met Blackpink.

Zayn - Connexion

Zayn brengt vrijdag zonder er al te veel ruchtbaarheid aan te geven zijn derde album uit. De voormalig One Direction-zanger die solo al hits als Pillowtalk en Dusk Till Dawn op zijn naam heeft staan, heeft de elf liedjes tellende plaat Nobody Is Listening genoemd. Op het album zijn onder meer de singles Vibez en Better te vinden en When Love's Around, een samenwerking met Syd. Op het verstilde nummer Connexion neemt hij de ruimte om een aantal hoge noten te laten horen. Nobody Is Listening is de opvolger van Icarus Falls uit 2018.

Foo Fighters - Waiting On A War

Foo Fighters is een van de eerste grote bands die in 2021 een album uitbrengt. Hun tiende plaat Medicine at Midnight verschijnt op 5 februari. In de afgelopen weken verschenen al de singles Shame Shame en No Son of Mine en nu is het de beurt aan het nummer Waiting On A War.

Frontman Dave Grohl vertelt op Instagram dat hij het nummer schreef nadat zijn elfjarige dochter Harper hem vroeg of er oorlog zou komen. Het bracht de muzikant terug naar zijn eigen jeugd waarin hij die angst ook had. De band van Grohl bracht in 2017 voor het laatst een album uit.

Son Mieux - 1992

De Nederlandse band Son Mieux begint het nieuwe jaar met nieuwe muziek. De groep uit Den Haag bracht in 2019 hun eerste album Faire de Son Mieux uit. Vorig jaar verscheen de toepasselijke single Luxury of Quarantine en nu brengt de popgroep het nieuwe nummer 1992 uit.

Op Instagram wordt het nummer door frontman Camiel Meiresonne beschreven als "brief aan mijn jongere zelf en het begin van een nieuw hoofdstuk". De band brengt het swingende nummer deze week live ten gehore tijdens de online editie van Eurosonic Noorderslag.

