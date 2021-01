De pianobroers Lucas (27) en Arthur (24) Jussen brengen op 19 maart hun zevende album uit. De plaat heet The Russian Album en het eerste stuk ervan, Rachmaninovs Romance uit de Suite nr. 2 voor twee piano's, verschijnt vrijdag.

De broers maakten een selectie van werken voor twee piano's van verschillende Russische meesters, onder wie Rachmaninov, Stravinsky, Shostakovich en Arensky.

"Voor veel liefhebbers van klassieke muziek is de Russische muziek vooral romantisch, maar er zit altijd een extra laag onder", zegt Lucas Jussen in een persbericht.

"In het werk van Shostakovich zit bijvoorbeeld het gevoel van angst en onderdrukking, zelfs als de muziek vrolijk klinkt. Rachmaninovs noten kunnen pure schoonheid uitstralen, maar er is doorlopend dat nostalgische gevoel van heimwee. Dat is de magie van de Russische muziek."

Het idee voor The Russian Album was er al een tijdje, maar de pianisten wachtten op een periode dat ze genoeg tijd hadden om de muziek te bestuderen. Toen hun concerten vanwege de coronacrisis werden afgezegd, vonden ze die tijd.

"De muziek is zo krachtig dat je die zelfs fysiek voelt", aldus Arthur Jussen. "Na drie opnamedagen voelden we de moeheid en pijn in ons lichaam van het spelen."