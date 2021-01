Hipgnosis Songs Fund, dat eerder al de muziekrechten van onder anderen Neil Young, Nile Rodgers en Bob Dylan binnenhaalde, heeft nu ook de rechten van Shakira gekocht.

Het muziekfonds betaalde de Colombiaanse zangeres "meerdere miljoenen", schrijft BBC News. Het bedrag wordt niet genoemd, maar de deal omvat de rechten van al haar 145 nummers, waaronder Hips Don't Lie, Whenever, Wherever en She Wolf.

Sinds de start van de coronapandemie is er veel aandacht voor de verkoop van muziekrechten. De rechten worden gezien als een goede en stabiele investering, omdat muziek ondanks de bijzondere omstandigheden gedraaid blijft worden.

Shakira heeft wereldwijd meer dan 80 miljoen platen verkocht. De 43-jarige zangeres won drie Grammy Awards en twaalf Latin Grammy Awards.