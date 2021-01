De zeventienjarige zangeres en actrice Olivia Rodrigo scoort momenteel een grote hit met haar debuutsingle drivers license. Het nummer breekt records op Spotify nadat het in het afgelopen etmaal 6,1 miljoen keer werd gestreamd in de Verenigde Staten.

Ook wereldwijd brak ze een record: drivers license was met 13,4 miljoen streams het meest beluisterde nummer in 24 uur tijd, met uitzondering van kerstnummers. Mariah Carey zette afgelopen Kerst het record op ruim 17,2 miljoen met All I Want For Christmas Is You.

Rodrigo kreeg als actrice bekendheid door haar rol in High School Musical: The Musical - The Series, waarvoor ze ook verschillende liedjes heeft ingezongen en uitgebracht.

De single drivers license, die ze schreef over het moment dat ze haar rijbewijs haalde vlak nadat haar relatie met haar vriend uitging, wordt echter gezien als haar debuut als soloartiest. Ze schreef het nummer samen met producer Dan Nigro, die eerder met artiesten als Kylie Minogue en Conan Gray werkte.

Rodrigo reageert op sociale media ook verbaasd op het succes van haar single. "Ik had dit in mijn wildste dromen niet durven denken", schrijft ze. "Bedankt voor het luisteren. Ik kan niet geloven dat dit echt gebeurt."

In zowel de Nederlandse top vijftig als de wereldwijde top vijftig van Spotify staat drivers license momenteel op nummer één.