Wolter Kroes lijdt aan lichte astma. De zanger denkt dat hij het medische ongemak heeft opgelopen door decennialang op te treden in rokerige kroegen, zegt hij in Panorama.

"En ik ben heus niet de enige, hoor. Gordon, Gerard Joling, René Froger: ze hebben het allemaal. Niet heel erg, gewoon effe puffen en klaar. Maar daar kan ik echt geen corona bij krijgen", aldus Kroes.

De 52-jarige Kroes is bang om besmet te raken met het coronavirus, omdat hij zag wat er gebeurde met zijn collega René Karst, van de hit Liever te dik in de kist.

"Hij was in het voorjaar al besmet met het coronavirus en het heeft daarna nog maanden geduurd voordat hij weer een beetje lucht kreeg. En lucht is natuurlijk alles voor een zanger. Mijn luchtwegen zijn al een beetje aangetast."

Om alle risico's te beperken, treedt Kroes alleen nog maar via een videoverbinding op. "Gewoon een half uurtje met vier of vijf nummers die ik dan zing voor jubilarissen in een bedrijf of voor iemand die jarig is."

"Dan sta ik voor zo'n groot scherm en heb ik via een Zoom-verbinding contact met de mensen. Heel interactief, zeg maar. Als ik zeg dat de glazen omhoog moeten, dan gaan de glazen gewoon omhoog, hoor. Weliswaar met een seconde vertraging, maar ja: toch leuk."