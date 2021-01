De Amerikaanse zangeres Billie Eilish brengt op 11 mei een foto- en audioboek uit, meldt haar uitgeverij Grand Central Publishing aan Pitchfork.

Volgens de uitgeverij bevat het fotoboek honderden niet eerder getoonde beelden vanaf haar jeugd tot aan nu. In het audioboek zijn anekdotes over haar leven en de beginjaren van haar carrière te horen.

Het foto- en audioboek verschijnt op 11 mei in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het is nog niet bekend of het boek ook in Nederland verkrijgbaar zal zijn.

Een documentaire over de Amerikaanse zangeres, The World's A Little Blurry, komt volgende maand uit op Apple TV. In Nederland staat de negentienjarige Eilish momenteel in de hitlijsten met het nummer Therefore I Am.

Eilish zong en schreef ook het lied voor de uitgestelde James Bond film No Time To Die. In 2019 kwam haar grote doorbraak met het album WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?.