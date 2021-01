De Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) is teleurgesteld over het uitstel van de testevenementen vanwege de Britse variant van het coronavirus, laat de branchevereniging dinsdag aan NU.nl weten in een reactie op de verlenging van de lockdown tot en met 9 februari.

"Die drie weken verlenging van de lockdown maakt voor podia niet heel veel uit", aldus Berend Schans, directeur van de VNPF. "Hoewel de medewerkers die nog over zijn staan te popelen om programma's te maken, om zo de gehele keten aan de slag te houden."

"Maar we zijn zeer teleurgesteld over het uitstel van de proefevenementen. De resultaten uit Barcelona zijn namelijk zeer hoopgevend. Voor mijn gevoel is het nu twee stappen vooruit en drie achteruit, naar de situatie van november 2020."

Schans voorziet een cruciale periode voor festivals. "Eind januari moet duidelijk zijn of er een garantiefonds komt, zodat duidelijk is of organisatoren kunnen beginnen met de voorbereidingen voor festivals in de komende zomer." Volgens de directeur van de VNPF houdt dit voor festivalorganisaties in dat ze hiermee risico's nemen.

'Voor festivals sneller en meer vaccinaties nodig'

"Wil er überhaupt een voorjaar en zomer met festivals komen, dan moet daarnaast ook sneller en meer gevaccineerd worden", aldus Schans. "Er moet aan de poort gecontroleerd kunnen worden of mensen recent negatief getest dan wel gevaccineerd zijn."

In december was Schans niet verrast door de door het kabinet aangekondigde lockdown. "We wisten dat dit eraan zat te komen", liet de directeur van de VNPF toen weten aan NU.nl. "De nieuwe maatregelen maken ons niet veel uit: het verschil tussen optreden voor dertig personen zonder horeca en helemaal dicht is niet zo groot."