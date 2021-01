Lana Del Rey brengt op 19 maart haar nieuwe album Chemtrails Over The Country Club uit. De zesde plaat van de Amerikaanse zangeres zou eigenlijk al in september vorig jaar verschijnen, maar dit liep wat vertraging op.

De vertraging kwam onder meer doordat de zangeres in september toegaf dat ze nog niet helemaal tevreden was met hoe de plaat klonk. Toen dit enkele maanden later wel het geval was, konden er door de coronamaatregelen geen vinylexemplaren worden gedrukt, waardoor de zangeres op z'n minst tot maart moest wachten.

Tegelijk met de aankondiging van het album brengt ze de nieuwe single en videoclip Chemtrails Over The Country Club uit. Dit nummer is de tweede single van het album. Vorig jaar verscheen Let Me Love You Like A Woman al.

Chemtrails Over The Country Club is de opvolger van het in 2019 verschenen Norman Fucking Rockwell!, dat door recensenten haast unaniem geprezen werd. Del Rey werd in 2012 bij het grote publiek bekend door het nummer Video Games. Sindsdien scoorde ze hits met liedjes als Summertime Sadness, Young & Beautiful en Love.