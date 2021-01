Danny Boyle gaat een serie over de Engelse punkband Sex Pistols regisseren en produceren, meldt Variety maandag. De serie bestaat uit zes afleveringen die gebaseerd zijn op de memoires van gitarist Steve Jones: Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol.

De serie heet Pistol en wordt gemaakt in opdracht van de Amerikaanse zender FX Network, die deel uitmaakt van Disney. Het idee voor de serie komt van medeproducent Craig Pearce. Pistol zal op 7 maart in productie gaan.

Toby Wallace zal te zien zijn als Steve Jones, Anson Boon als John Lydon, Jacob Slater als Paul Cook en Glen Matlock zal gespeeld worden door Fabien Frankel.

Regisseur Boyle is vooral bekend om zijn filmwerk en won de Oscar voor beste regisseur voor Slumdog Millionaire. Hij werd later genomineerd voor het meeschrijven van het scenario voor 127 Hours, dat ook werd genomineerd voor de beste film.

De Sex Pistols werden eind jaren zeventig bekend. Hun single God Save the Queen werd verboden door de BBC en bereikte nummer één op de Britse NME-hitlijst, maar verscheen op nummer twee op de Official UK Singles-hitlijst. Dit leidde tot de beschuldiging dat het nummer met opzet van de eerste plaats was gehouden. Voor de enige keer in de geschiedenis van de hitparade werd de track als blanco vermeld, om belediging van de monarchie te voorkomen.

Het Sex Pistols-album Never Mind the Bollocks wordt vaak vermeld als een van de meest invloedrijke albums aller tijden.