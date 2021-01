Het muziekevenement De Vrienden van Amstel LIVE gaat dit jaar toch door. De 23e editie van het evenement vindt zaterdag 16 januari digitaal plaats vanuit een leeg Rotterdam Ahoy, hebben bierbrouwer Amstel en producent Tribe Company maandag bekendgemaakt.

Kaartjes zijn gratis te bestellen via de website van het evenement.

Onder anderen Armin van Buuren, Guus Meeuwis, André Hazes, Snelle, Thomas Acda, Paul de Munnik, Willeke Alberti, Typhoon, Maan en Paul de Leeuw treden op tijdens de twee uur durende livestream. De artiesten doen dit vanuit een decor waarin ze afstand van elkaar kunnen houden. Ook zal iedereen van tevoren een sneltest afnemen.

"Elk jaar kijken we ontzettend uit naar januari, de maand waarin we met bevriende collega-artiesten twee weken lang en avond aan avond met elkaar muziek mogen maken en herinneringen voor het leven maken", aldus Nick en Simon, gastheren van de avond.

Toen begin december duidelijk werd dat het echt niet ging lukken om dit jaar een editie met fysiek aanwezig publiek te organiseren, werd besloten een virtueel evenement neer te zetten. Meerdere artiesten hadden ook al gevraagd naar de plannen, vertelt Machiel Hofman van producent Tribe Company.

"Ze kijken er jaarlijks naar uit om met elkaar op te treden en vroegen: maar we gaan toch wel iets doen? In een maand tijd is er een gloednieuwe show neergezet van twee uur vol duetten en samenwerkingen." Alle artiesten werken belangeloos mee en krijgen niet voor hun optredens betaald.

Vorig jaar werd bekend dat de shows, die voor deze maand gepland stonden, vanwege de coronacrisis niet door zouden gaan. Die kaartjes zijn omgezet naar de nieuwe reeks die volgend jaar januari plaatsvindt.