Zayn Malik brengt nog deze maand zijn derde album uit. Nobody Is Listening moet op 15 januari verschijnen, schrijft de Engelse zanger op Instagram.

De aankondiging van het album gaat gepaard met de release van de nieuwe single Vibez. In september vorig jaar verscheen de eerste single van de plaat al: Better. De derde plaat van de voormalige One Direction-zanger bevat elf liedjes.

Nobody Is Listening is de opvolger van Icarus Falls, dat in 2018 verscheen. Malik maakte in 2016 zijn solodebuut met het album Mind of Mine en de bijbehorende single Pillowtalk, dat een wereldwijde nummer 1-hit werd. Daarna volgden nog hits als Dusk Till Dawn met Sia en I Don't Wanna Live Forever met Taylor Swift.

Malik en zijn vriendin Gigi Hadid werden in september van het afgelopen jaar ouders van een dochter.