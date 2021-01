Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Kings of Leon - The Bandit

Kings of Leon heeft na een stilte van zo'n vier jaar een comeback gemaakt. De Amerikaanse band, bekend van hits als Sex On Fire, Use Somebody en Waste A Moment, brengt op 5 maart hun nieuwe album When You See Yourself uit. Als voorproefje brengen de mannen niet één, maar twee nieuwe singles uit, getiteld The Bandit en 100,000 People.

Beluister de nummers hier

Lijpe en Frenna - MANSORY

Rapper Lijpe heeft de hulp ingeroepen van collega Frenna voor zijn nieuwe single MANSORY. Lijpe omschrijft het nummer op Instagram als een "street banger" en laat weten dat het de eerste single van zijn nieuwe plaat is. Beide rappers behoorden in 2020 tot de meest beluisterde artiesten op Spotify in Nederland. Frenna was in 2019 nog de nummer één en stond een jaar later op drie. Lijpe viel net buiten de top tien op een elfde plaats.

Beluister het nummer hier

Zara Larsson en Young Thug - Talk About Love

Zara Larsson heeft een nieuwe single opgenomen met rapper Young Thug. Het nummer heet Talk About Love en is de opvolger van het in 2020 verschenen Love Me Land. De Zweedse zangeres die wereldwijde hits scoorde met nummers als Lush Life en Symphony met Clean Bandit, brengt naar verwachting in 2021 een nieuw album uit, dat Poster Girl moet gaan heten. Haar recentste album, So Good, verscheen in het voorjaar van 2017.

Beluister het nummer hier

JC Stewart - Break My Heart

De uit Noord-Ierland afkomstige singer-songwriter JC Stewart brak in 2020 door dankzij zijn single I Need You To Hate Me, die in Nederland ook de Top 40 wist te bereiken. De 23-jarige muzikant bracht vervolgens zijn ep When The Light Hits The Room uit en begint 2021 met nog meer nieuwe muziek. Samen met een team van liedjesschrijvers, onder wie voormalig One Direction-zanger Niall Horan, maakte hij het radiovriendelijke popnummer Break My Heart.

Beluister het nummer hier

HAEVN - Throw Me a Line

De Nederlandse band HAEVN schrijft op Instagram klaar te zijn voor het eerste hoofdstuk van een nieuw avontuur met de nieuwe single Throw Me a Line. De band schreef het nummer over het dilemma dat ontstaat bij het kiezen tussen het verlangen naar het onbekende en het waarderen van het stabiele en zekere in het leven. HAEVN bracht in 2018 hun eerste album Eyes Closed uit. Wanneer de opvolger moet verschijnen is nog niet bekend.

Beluister het nummer hier