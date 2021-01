Nog geen jaar na zijn solodebuutalbum komt Jack Poels al met een opvolger. Op 26 februari komt de plaat II uit, zo maakt zijn label Snowstar Records bekend.

In maart bracht Poels, de 63-jarige frontman van de band Rowwen Hèze, het album Blauwe Vear uit. De plaat werd positief onthaald door de critici.

Omdat Poels door de coronacrisis tijd genoeg had, bleef hij schrijven aan nieuw materiaal. "Blauwe Vear schreef ik voor het virus. Deze schreef ik tijdens. Toen was er nog niks aan de hand. Hoe het er straks uit gaat zien weet nu ook niemand. Ik denk beter. Gelouterd door alles wat we nu meemaken."

De eerste single, Straks, kwam begin december al uit, maar toen was nog niet duidelijk dat er een heel nieuw album zou volgen. Vrijdag wordt de tweede single, Hartevrouw, gelanceerd.