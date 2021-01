Kings of Leon brengt op 5 maart hun nieuwe album, When You See Yourself, uit. Dat kondigde de Amerikaanse band donderdag aan op Twitter.

Dat er nieuwe muziek aan zat te komen was al duidelijk. De afgelopen tijd hintte Kings Of Leon daar al diverse keren op. De eerste twee singles, getiteld The Bandit en 100,000 People, zijn al beschikbaar.

In 2016 bracht de band voor het laatst een album uit. In maart verscheen nog wel het akoestische nummer Going Nowhere. In de clip van het lied was alleen frontman Caleb Followill te zien.

Kings Of Leon, bestaande uit de broers Nathan, Caleb en Jared en neef Matthew Followill, is bekend van hits als Use Somebody en Sex On Fire.