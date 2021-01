De evenementensector hoort uiterlijk begin februari of het kabinet iets ziet in het plan om een garantiefonds in te richten. Daarmee kunnen organisatoren geholpen worden als de aankomende festivalzomer tegenvalt, meldt 3voor12 woensdag.

Dat moment komt overeen met de deadline die de sector maandag stelde in een brandbrief aan het kabinet.

Bedrijven in de evenementensector willen in januari en februari beginnen met het organiseren van festivals die in de lente- en zomermaanden moeten plaatsvinden.

Als de bedrijven geen duidelijkheid krijgen over een eventuele financiële tegemoetkoming voor het geval het coronavirus wederom een streep door de festivalperiode haalt, dan kunnen ze niet van start gaan.

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) liet vorige maand al weten dat ze een garantiefonds wil en ze heeft die wens ook kenbaar gemaakt bij minister Wopke Hoekstra (Economische Zaken).

Duitsland heeft 2,5 miljard euro uitgetrokken voor een dergelijk garantiefonds, zodat organisaties kunnen beginnen met het plannen van evenementen voor de tweede helft van 2021.