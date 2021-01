De Amerikaanse rapper en muziekproducer Dr. Dre is met een hersenbloeding opgenomen in het ziekenhuis. Volgens bronnen van entertainmentsite TMZ is zijn toestand stabiel.

Dr. Dre zou last hebben van een aneurysma, een uitstulping in een bloedvat van de hersenen. Daarvoor moest hij eerder al meerdere tests ondergaan.

De 55-jarige producer, geboren als André Romelle Young, zou de hersenbloeding maandag hebben gekregen, waarna hij met spoed naar een ziekenhuis in Los Angeles werd gebracht. Daar blijft hij voorlopig.

Dr. Dre is momenteel in een moeizame scheidingsprocedure verwikkeld met zijn bijna ex-vrouw Nicole Young. De twee maakten in het voorjaar van 2020 bekend te gaan scheiden na 24 jaar huwelijk en zijn sindsdien verwikkeld in rechtszaken om geldzaken.